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Bandırma'da Hurdacılara Denetim: Ruhsatsız İş Yerleri Tespit Edildi - Son Dakika
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Bandırma'da Hurdacılara Denetim: Ruhsatsız İş Yerleri Tespit Edildi

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, hurdacılara yönelik ruhsatsız iş yerleri tespit edildi. 4 işyerine idari yaptırım uygulanırken, 6 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi ve kapatılması için tutanak düzenlendi. Ayrıca, hurda taşıyan araçlara toplamda 4 bin lira para cezası kesildi.

Bandırma\'da Hurdacılara Denetim: Ruhsatsız İş Yerleri Tespit Edildi
12.12.2023 - 12:54,
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Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hurdacılara yönelik yapılan denetimde ruhsatsız iş yerleri tespit edildi.

Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde hurdacılık yapan iş yerleri ve hurda taşıyan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Bandırma genelinde yapılan denetim sonucu 2. el eşya ve hurda alım satım belgesi düzenlemeyen 4 işyerine "Emre Aykırı Davranış" hükmünden idari yaptırım uygulandı.

6 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilirken ruhsatsız faaliyet yürüten iş yerlerinin kapatılmasıyla ilgili tutanak düzenlenerek Bandırma Belediyesi'ne bildirildi. Hurda taşıyan araçlara yönelik yapılan denetim sonucunda araç sürücülerine toplamda 4 bin lira para cezası kesildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Hisarcık, Bandırma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da Hurdacılara Denetim: Ruhsatsız İş Yerleri Tespit Edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da Hurdacılara Denetim: Ruhsatsız İş Yerleri Tespit Edildi - Son Dakika
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