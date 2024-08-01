Bandırma'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iddiaya göre yan yoldan çıkan bir aracın sıkıştırması sebebiyle düşen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bandırma ilçesi çevre yolu kapalı spor salonu karşısında meydana geldi. 10 AKP 537 plakalı motosikletin sürücüsü B.Ş., iddiaya göre yan yoldan çıkan bir aracın önüne geçerek sıkıştırması sebebiyle hakimiyetini kaybederek yere düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BALIKESİR