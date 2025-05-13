Bandırma\'da Motosikletli Kurye Kazası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bir market zincirinde görevli motosikletli kurye, ani fren yapması sonucu tek taraflı trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı.

Olay, Bandırma İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 AOV 527 plakalı motosikletin sürücüsü, üst sokaktan çıkan araca çarpmamak için ani fren yaptı. Fren sonrası dengesini kaybeden kurye, motosikletiyle birlikte devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kurye, yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BALIKESİR