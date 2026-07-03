Bandırma\'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsalında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda etrafa sıçramadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesine bağlı Doğa Mahallesi kırsalında bulunan otluk alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını daha fazla alana yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda soğutma çalışması gerçekleştirildi ve yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR