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Bandırma'da Otomobil Yangında Küle Döndü - Son Dakika
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Bandırma'da Otomobil Yangında Küle Döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor bölümünden yükselen dumanlar nedeniyle yangın çıkardı. Araç kullanılamaz hale gelirken, itfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde söndürdü.

Bandırma\'da Otomobil Yangında Küle Döndü
01.01.2024 - 17:29,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde seyir halindeki otomobil küle döndü.

Olay, Bandırma ilçesi 600 Evler Mahallesi Eti Maden Kavşağı'nda H.B. hakimiyetindeki 09 YE 075 plakalı araçta meydana geldi. Aracıyla seyir halindeyken motor bölümünden yükselen dumanları fark eden H.B. aracını hemen yolun kenarına çekerek itfaiye ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Çıkan yangın sonucu yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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