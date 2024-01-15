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Bandırma'da Ters Yönde Kaçan Sürücü Alkollü Yakalandı - Son Dakika
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Bandırma'da Ters Yönde Kaçan Sürücü Alkollü Yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, ters yönde seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ancak motosikletli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sürücü, yapılan alkol testinde 280 promil alkollü çıktı. Sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu belirtildi. Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan dolayı cezai işlem uygulanan sürücünün aracı da trafikten men edildi.

Bandırma\'da Ters Yönde Kaçan Sürücü Alkollü Yakalandı
15.01.2024 - 14:47,
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde trafikte ters yönde seyir halinde olan otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçtı. Motosikletli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan sürücü 280 promil alkollü çıktı.

Bandırma ilçesi Mehmet Akif Ersoy caddesinde ters yönde seyir halinde olan 16 JMG 93 plakalı otomobil sürücüsü M.A., polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Motosikletli polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan M.A., 280 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Şahsın daha öncede alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

M.A., ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan cezai işlem uygulanırken kullandığı araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Akif, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Ters Yönde Kaçan Sürücü Alkollü Yakalandı - Son Dakika


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