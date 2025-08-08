Bandırma\'da Trafik Denetimleri: Binlerce Cezalı Sürücü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 2025 yılının ilk 7 ayında gerçekleştirilen denetimlerde binlerce sürücüye cezai işlem uygulandı.

Yapılan denetimlerde, abart egzoz, yüksek ses ve rahatsız edici gürültü çıkaran 260 araç ile ses ve müzik cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanan 2 bin 341 sürücüye işlem yapıldı. Alkollü araç kullandığı belirlenen 368 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 322 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı.

Şehir içinde izinsiz indirme, bindirme ve park etme nedeniyle kamyon ve çekici türü 968 araca işlem yapılırken, 18 bin 703 motosiklet ve motorlu bisiklet denetiminde tespit edilen eksiklikler dolayısıyla 4 bin 619 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Polis yetkilileri, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BALIKESİR