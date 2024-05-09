Bandırma\'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Jandarma iş birliğinde 4-10 Mayıs "Karayolları Trafik Haftası" nedeniyle "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla Cumhuriyet Caddesi'nde Bandırmalı araç sürücüleri trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Trafikte can kayıplarını ve kazaları önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla kutlanan "Karayolu Trafik Haftası" kapsamında Bandırmalı araç sürücüleri, trafik kuralları hakkında bilgilendirildi. Etkinlikte, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş ve Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Bnb. Ahmet Tunç araç sürücülerini, trafikte dikkat etmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirerek broşür, düdük, anahtarlık, kalem, çocuklar için boyama kitabı ve emniyet kemeri koruyucusu dağıttı.

Emniyet kemerinin öneminden bahseden Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, "Emniyet kemeri, toplum genelinde sıkıcı bir mecburiyet gibi algılansa da aslında hayat kurtaran bir önlemdir. Trafik ışıklarına her zaman dikkat etmeliyiz. Trafikte araçları kullanırken diğer sürücülere ve yayalara saygılı olmalı, kurallara mutlaka uymalıyız" dedi. - BALIKESİR