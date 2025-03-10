Bandırma\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bandırma Sanayi Sitesi ana giriş kapısı trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammet OK (50) idaresindeki 10 ZU plakalı otomobil, Eti Maden ışıklarından Atatürk Caddesi istikametine seyir halindeyken Sanayi kavşağına yaklaştığı sırada orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil kırmızı ışığa yaklaşan B.D. (25) yönetimindeki 10 BB plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da refüje çıkarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 10 ZU plakalı aracın sürücüsü Muhammet OK'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü B.D. ise ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.. Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen B.D.'nin tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Muhammet OK'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR