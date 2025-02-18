Bandırma'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Bandırma'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.K. idaresindeki 10 AJG 949 plakalı otomobil, sürücüsünün hızını alamaması sonucu karşıdan karşıya geçmeye çalışan E.Ö'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine trafik polisleri sevk edilirken, kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti.

Dizinden hafif yaralandığı belirlenen E.Ö, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. E.Ö'nün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.