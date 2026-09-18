Bandırma'da Ümraniyespor teknik aracı yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı - Son Dakika
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Bandırma'da Ümraniyespor teknik aracı yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı

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Bandırma\'da Ümraniyespor teknik aracı yan yattı, 1 kişi hafif yaralandı
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Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Korozman Kavşağı'nda iki aracın çarpışması sonucu Ümraniyespor'a ait teknik araç yan yattı. Kazada diğer araçta bulunan 1 kişi hafif yaralanırken, teknik araçtakiler sağ kapıdan güçlükle çıkarıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ümraniyespor'a ait teknik araç yan yattı. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Bandırma Korozman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep K.'nın kontrolündeki 10 AFN 256 plakalı araç ile Ümraniyespor'a ait 34 UV 9357 plakalı teknik araç kavşakta çarpıştı. İddiaya göre 34 UV 9357 plakalı aracın bulunduğu yönde "DUR" levhası bulunurken, aracın kavşağa geçişi sırasında yol üstünlüğü bulunan 10 AFN 256 plakalı araçla çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle Ümraniyespor'a ait teknik araç yan yatarken, araçta bulunan kişiler sağ kapıdan güçlükle çıkarıldı. 10 AFN 256 plakalı araçta bulunan 1 kişi ise hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçlarda güvenlik çalışması gerçekleştirirken, sağlık ekipleri hafif yaralı kişiye olay yerinde müdahale etti.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak, tutanak tuttu.

Kaynak: İHA
Acil DurumBalıkesirBandırma3. SayfaGüncelSporSon Dakika

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