Bandırma\'da yapılan kaba üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kaba üst araması yapılan üç ayrı şahıstan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, 1543 Sokak üzerinde durumundan şüphe edilen bir şahsın üstü arandı. Kaba üst araması yapılan şüpheliden 3.15 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan 1 adet payp tabir edilen aparat elde edildi.

Ayrıca, Paşamescit Mahallesi, Şevketiye Caddesi üzerinde durumundan şüphe edilerek kaba üst araması yapılan iki ayrı şahıstan ise 3 parça halinde toplam 1.45 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Söz konusu olaylar ile ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi. - BALIKESİR