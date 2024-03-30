Balıkesir'in Bandırma ilçesinde telefonla aradıkları yaşlı kadını dolandıran şahıslar, Bursa Karacabey'de kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, telefonla aradıkları Refia O. (73) isimli yaşlı kadına kendilerini polis olarak tanıtan şahıslar, adlarının cinayet soruşturmasına karıştığını ve evdeki altınları vermelerini söyledi. Altınları ve yaklaşık 400 bin TL nakit parayı alan şüpheli şahıslar, Karacabey ilçesinde altınların bir kısmını bozdurdukları ve parayı yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları esnada yakalandı.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kıskıvrak yakalanan S.A. (20) ve S.A. (19) isimli şahısların üzerinden yaşlı kadına ait yaklaşık 400 bin TL nakit para, 1 adet altın zincir kolye, 1 adet Adana burma bilezik, 1 adet cumhuriyet altın, 1 adet ata altın, 1 adet lale tura altın ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ve çalınan eşyalar Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemler sonrası Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bandırma'da yaşlı kadını dolandıran şahıslar Bursa'da yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan bir kadına telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp ziynet eşyalarını ve yaklaşık 400 bin lirasını aldıkları iddia edilen 2 zanlı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde gözaltına alındı. Zanlılar, altınları ve parayı yurt dışına göndermeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların üst aramasında kadından aldıkları paralar ve ziynet eşyaları ele geçirildi. Şüpheliler, Bandırma Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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