Bandırma-Karacabey karayolu kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bandırma-Karacabey karayolu kenarında erkek cesedi bulundu

Bandırma-Karacabey karayolunun 20. kilometresinde, jandarma ekipleri tarafından bir ağacın kenarında erkek cesedi bulundu. Şahsın kimliği henüz belirlenememiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

22.06.2024 13:22
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Bandırma- Karacabey karayolu kenarında bir erkek cesedi bulundu.

Bandırma-Karacabey karayolunun 20. kilometresinde, jandarma ekipleri tarafından bir ağacın kenarında erkek cesedi bulundu. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yapılan incelemelerde şahsın kimliğine ulaşılamadı. Şahsın Karacabey kırsalından Bandırma ikametine doğru yürüdüğüne dair duyum alındığı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Karacabey, Jandarma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bandırma-Karacabey karayolu kenarında erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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