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Bangkok'ta Ünlü Pazar Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Bangkok'ta Ünlü Pazar Yerinde Yangın Çıktı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ünlü pazar yerinde öğle saatlerinde çıkan yangın bölgede paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Bangkok\'ta Ünlü Pazar Yerinde Yangın Çıktı
13.12.2023 - 18:04,
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Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bulunan ünlü pazar yerinde öğle saatlerinde çıkan yangın çıktı. Yangın bölgede paniğe neden oldu.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yer alan ve yaklaşık bin adet tezgahın bulunduğu Jodd Fair isimli gece pazarında öğle saatlerinde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın çıktı. Yalnızca akşam saatlerinde ziyaretçilere açık olan pazarda, yangının başladığı saatte kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, yangına müdahale etmeye çalışan bir kadının solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı. - BANGKOK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bangkok'ta Ünlü Pazar Yerinde Yangın Çıktı - Son Dakika


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