Tayland\'daki eğlence mekanındaki yangınında can kaybı 32\'ye yükseldi

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki eğlence mekanında geçtiğimiz pazar gecesi meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 32'ye yükseldi.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Rong Beer Na Lat Phrao adlı eğlence mekanında geçtiğimiz pazar gecesi meydana gelen yangında can kaybı arttı. Bangkok Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Erawan Acil Tıp Merkezi, 15'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 yaralının tedavisinin sürdüğünü, 44 yaralının ise taburcu edildiğini aktardı.

Polis, yangında ihmal bulunup bulunmadığını ve acil çıkış kapılarının engellenip engellenmediğini araştırıyor. Hükümet ise, eğlence mekanlarına yönelik denetimleri sıkılaştıracağını, acil çıkışların açık olup olmadığının ve mekanların yangın güvenliğinin habersiz denetimlerle kontrol edileceğini açıkladı. Söz konusu mekanın en son nisan ayında denetlendiği belirtildi.

İlk incelemelere göre; yangın, bir klimada meydana gelen kısa devre nedeniyle çıktı. Uzmanlar, sahnede akustiği iyileştirmek amacıyla kullanılan yanıcı dekorasyon malzemelerinin aniden tutuşarak aşırı sıcaklık ve yoğun dumana neden olduğunu ve bunun da içeride mahsur kalan müşterilerin boğulmasına yol açtığını belirtti.

Öte yandan, Bangkok'ta 2009 yılında bir gece kulübünde çıkan yangında 65 kişi hayatını kaybetmişti. - BANGKOK