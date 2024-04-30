Bangladeş'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 1 Haftada 10 Kişi Hayatını Kaybetti

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Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 1 haftada 10 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı. Sağlık yetkilileri sıcak çarpması sonucu 5 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü bildirdi. Aşırı sıcaklardan bunalan Bangladeşliler havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ülkede dün aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği açıklanmıştı. - DAKKA