Bangladeş'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 1 Haftada 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bangladeş'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 1 Haftada 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Asya ülkesi Bangladeş, aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybederken, 1 haftada toplamda 10 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık yetkilileri, 5 kişinin ise sıcak çarpması sonucu hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi. Bangladeşliler, aşırı sıcaklardan bunalanlar havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı. Ülkede eğitime ara verilmesi de dün açıklanmıştı.

30.04.2024 16:19
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Bangladeş'te aşırı sıcaklar nedeniyle 1 haftada 10 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Ülkede etkili olan kavurucu sıcaklar nedeniyle son 24 saatte 3 kişi daha hayatını kaybetti. Yetkililer 1 haftada 10 kişinin aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiği açıkladı. Sağlık yetkilileri sıcak çarpması sonucu 5 kişinin tedavisinin ise hastanede sürdüğünü bildirdi. Aşırı sıcaklardan bunalan Bangladeşliler havuzlara atlayarak serinlemeye çalıştı.

Ülkede dün aşırı sıcaklar nedeniyle Perşembe gününe kadar eğitime ara verildiği açıklanmıştı. - DAKKA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bangladeş'te Aşırı Sıcaklar Nedeniyle 1 Haftada 10 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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