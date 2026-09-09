Bangladeş'te tank mermisinin patlaması 2 askerin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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Bangladeş'te tank mermisinin patlaması 2 askerin ölümüne yol açtı

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Bangladeş'in Chittagong kentindeki atış sahasında eğitim sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker öldü. Patlamada ağır yaralanan bir subay hava yoluyla başkent Dakka'ya sevk edildi; ordunun olayın nedenini araştırdığı bildirildi.

Bangladeş'in Chittagong şehrinde askeri tatbikat sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybederken, bir asker ağır yaralandı.

Bangladeş'te askeri eğitim sırasında patlama meydana geldi. Chittagong kentindeki Hathazari Atış Sahası'nda gerçekleştirilen atış eğitimi sırasında Çin menşeli Type 59 tankının patlaması sonucu 2 asker hayatını kaybetti, bir asker ağır yaralandı. Bangladeş Ordusu, yaralı subayın tedavi için hava yoluyla başkent Dakka'ya sevk edildiğini ve patlamanın nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Bangladeş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangladeş'te tank mermisinin patlaması 2 askerin ölümüne yol açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bangladeş'te tank mermisinin patlaması 2 askerin ölümüne yol açtı - Son Dakika
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