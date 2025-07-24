Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu! Mahkeme bankayı suçlu buldu - Son Dakika
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Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu! Mahkeme bankayı suçlu buldu

Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu! Mahkeme bankayı suçlu buldu
24.07.2025 13:49
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Karşıyaka'da yaşayan F.O., 2023 yılı Eylül ayında banka hesabından bilgisi dışında 100 bin lira çekildiğini fark etti. İşlemi gerçekleştiren banka, müşterinin iade talebini reddetti. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran F.O., bankanın kusurlu olduğunu belirtti. İzmir 3. Tüketici Mahkemesi, bankanın yüzde 70, tüketicinin ise yüzde 30 oranında kusurlu olduğu kanaatine vararak tüketiciye 70 bin liranın ödenmesine karar verdi.

Karşıyaka'da yaşayan F.O., 2023 yılı Eylül ayında para çekmek üzere ATM'ye gittiğinde kartlarının bloke edildiğini fark etti. Bankayla iletişime geçen F.O., vadeli hesabındaki 100 bin liranın önce vadesiz hesabına, ardından İ.B. isimli bir kişiye transfer edildiğini öğrendi. İşlemin bilgisi dışında yapıldığını belirten F.O., paranın iadesini talep etti ancak banka bu talebi reddetti.

Bunun üzerine Karşıyaka Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran F.O., mağduriyetinin giderilmesini istedi. Heyet, konunun aydınlatılması için bilişim uzmanlarından oluşan bir bilirkişi heyetinden rapor aldı. Raporda, F.O.'nun hesabından iki kez para transferi yapılmaya çalışıldığı, ilk işlemin banka tarafından şüpheli bulunarak iptal edildiği, ancak ikinci işlemde 100 bin liranın gönderilmesine izin verildiği tespit edildi.

Raporda, internet bankacılığı şifresinin sıfırlandığı, bazı dijital kanalların kısıtlandığı ancak hesaplara bloke konulmadığı belirtildi. Ayrıca bankanın, yüksek meblağlı bu işlemi onaylamadan önce kısa mesaj ya da telefonla doğrulama gibi ek güvenlik adımlarını uygulamadığı vurgulandı.

MAHKEME KARARI SONRASI BANKA 70 BİN LİRA ÖDEDİ

Tüketici Hakem Heyeti, bankayı kusurlu bulurken banka karara itiraz ederek İzmir 3. Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, her iki tarafın da kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda, "Bankanın şüpheli işlem mekanizmasını devreye almaması zarara yol açmıştır. Ancak müşterinin de kişisel verilerini yeterince korumadığı anlaşılmaktadır" denildi.Mahkeme, bankanın yüzde 70, tüketicinin ise yüzde 30 oranında kusurlu olduğu kanaatine vararak tüketiciye 70 bin liranın ödenmesine karar verdi.

F.O.'nun avukatı Zümbül Nur Ezikoğlu, yaptığı açıklamada, "Bankaların mevduat sahibinin güvenliğini sağlama yükümlülüğü vardır. Kusurun tamamının bankada olduğunu düşünüyoruz. Ancak mahkeme kamu vicdanını da gözeterek kısmi kusur takdiri yaptı" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika 3.Sayfa Bankadaki 100 bin lirası buhar oldu! Mahkeme bankayı suçlu buldu - Son Dakika

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