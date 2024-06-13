Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

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Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran ve Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bankadan aradığını, kredi çekmek isteyen vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek 70 olayda 5 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler, polis tarafından tespit edilmişti. Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla yakalanan 2'si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR