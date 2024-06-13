Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Bankadan aradığını iddia ederek kredi çekmek isteyen vatandaşları dolandıran ve Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüpheliler, 70 olayda toplamda 5 milyon TL dolandırıcılık yapmıştır.

13.06.2024 23:57
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Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran ve Eskişehir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonla yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bankadan aradığını, kredi çekmek isteyen vatandaşlara yardım edeceğini söyleyerek 70 olayda 5 milyon TL dolandırıcılık yapan şüpheliler, polis tarafından tespit edilmişti. Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Van, Mardin, Tekirdağ ve Gümüşhane illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarla yakalanan 2'si kadın 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bankadan aradığını söyleyerek vatandaşları 5 milyon TL dolandıran 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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