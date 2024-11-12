Banyoda Elektrik Akımına Kapılan Çocuk Hayatını Kaybetti

Banyoda elektrik akımına kapılan çocuk öldü
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, banyoda elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Yaban Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Übeyit Emre (4), banyoda elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Emre, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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