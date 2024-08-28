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Barışmak için bir araya geldiler, bıçaklı kavga çıktı: 4 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da barışmak için bir araya gelen iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Muhittin Mahallesi Yaprak Sokak üzeri Santral mevkiinde meydana geldi. Kız meselesi nedeniyle aralarında daha önceden husumet olan akraba iki grup barışmak için kahvehanede bir araya geldi. Ancak barışmaya yönelik girişimler kaosa dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf sokakta kavgaya tutuştu.

Çıkan bıçaklı kavga sonrası 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne ve özel hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kavga olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.