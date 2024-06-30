Bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere çarptı ve içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastaneye sevk etti. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme yapıyor.

30.06.2024 23:00
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Bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi İstanbul çevreyolu üzerinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkezköy İstanbul çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.O. idaresindeki 34 FJ 8677 plakalı otomobil, Çerkezköy- Kapaklı istikametine doğru seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle emniyet şeridi üzerinde metrelerce sürüklendikten sonra duran araçtaki 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 sağlık ekipleri ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü A.O. ve 2'si kadın 3 yarayı yolcuya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bariyerlere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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