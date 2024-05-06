Bartın'da Anne ve Çocuğuna Otomobil Çarptı - Son Dakika
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Bartın'da Anne ve Çocuğuna Otomobil Çarptı

Bartın\'da Anne ve Çocuğuna Otomobil Çarptı

Bartın'ın Gölbucağı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanın ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu görülüyor. Anne ve bebeğin hafif yaralandığı kazada, sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

06.05.2024 15:16
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Bartın'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne çocuğuna otomobil çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi Köksal Toptan Lisesi kavşağında yolun karşısına geçen bir anne ve bebek arabasındaki çocuğuna otomobil çarptı. Kazada sendeleyen anne, yere düşen bebek aracındaki çocuğuna baktı. Bebeğini kucağına alan anne ve çocuğunun yardımına ise kazayı gören çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza anı saniye saniye bir bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazanın ardından ise hafif yaralanan anne ve bebeğine sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Bartın Devlet Hastanesi'ne götürülen anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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