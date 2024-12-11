Bartın\'da Devrilen Araçtan Kaçan Gençler Bulundu

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Bartın'da kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçta bulunan 5 genç, şans eseri yara almadan kazadan kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin bile içerisine girmekte zorlandığı araçtan çıkarak olay yerinden kaçan gençler polisin dikkati ile bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Ağdacı Mahallesi istikametine seyir eden A.A. idaresindeki 74 AAK 588 plakalı hafif ticari araç, virajda savrularak yol kenarındaki kanala girdi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kanaldan çıkarak devrildi. İçeride bulunan sürücü ve 4 arkadaşı ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazanın ardından araçtan çıkan 5 arkadaş, hızla olay yerinden uzaklaştı. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri ise araç içerisinde kimse olup olmadığını kontrol etti. Araçta kimsenin bulunmadığını belirleyen itfaiye ekipleri, yangın çıkmaması için aracın aküsünü çıkarttı. Ekipler çıkardığı aküyü, aracın ön camını açarak içeriye bıraktı. İtfaiye ekiplerinin bile içerisine girmekte zorlandığı araçtan sağ çıkarak kayıplara karışa gençler, görgü tanıklarının ihbarının ardından bulundu. İhbar üzerine olay yeri çevresinde arama yapan polislerin dikkati ile çeşme başında gizlenen gençler bulundu ve olay yerine getirildi.

Polisler yaptığı incelemede aracın sürücüsünün 14 yaşında olduğunu tespit etti. Ehliyeti bulunmadığı ve alkollü olduğu öğrenilen sürücünün ailesinden habersiz aracı aldığı ve arkadaşları ile gezmeye çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kontrollü sağlandığı yol, devrilen aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN