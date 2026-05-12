Bartın\'da Emlak Danışmanı Ölü Bulundu

12.05.2026 19:31
Hakan Aydın'ın ırmak kenarında ölü bulunmasının ardından polis soruşturma başlattı.

Bartın'da ırmak kenarında ölü bulunan şahsın, 1 gündür kendisinden haber alınamayan emlak danışmanı olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Hakan Aydın'dan (35) dün akşamdan itibaren ailesi haber alamadı. Telefonu yanında bulunmayan Hakan Aydın'ı aramaya başlayan ailesi ve arkadaşları saatler süren çabalarına rağmen bir iz bulamadı. Aydın'ın arkadaşları son olarak ise her zaman buluştukları ve sohbet ettikleri ırmak kenarına gidince büyük şok yaşadı. Özel eğitim öğretmeni olan ve emlak danışmanlığı yapan Aydın'ı yerde hareketsiz bir şekilde bulan arkadaşları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede şahsın öldüğünü belirlerken, polis ise geniş çaplı inceleme başlattı. Yapılan ilk incelemede kalp krizi ihtimali değerlendirilirken, nöbetçi savcının yaptığı incelemede de olay yerinin yakınlarında, uyuşturucu tüketiminde kullanılan aparatlar bulundu.

Olay yerinde savcı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Aydın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Aydın'ın kesin ölüm sebebinin ise yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

