Bartın'da ilk iftar sofrası şehit aileleri ve gaziler için kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da ilk iftar sofrası şehit aileleri ve gaziler için kuruldu

20.02.2026 06:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da Ramazan ayının ilk iftar sofrasında il protokolü ile şehit aileleri ve gazileri buluştuBartın Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası" iftar programı düzenlendi.

Bartın'da Ramazan ayının ilk iftar sofrasında il protokolü ile şehit aileleri ve gazileri buluştu

Bartın Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna "Büyük Aile Sofrası" iftar programı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yemekhanesinde gerçekleşen iftara Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, il protokolü, şehit aileleri, gaziler ve yakınları ile basın mensupları katıldı. Program öncesi Vali Arslan tüm masaları dolaşarak, programa katılan şehit aileleri, gazi ve yakınları ile tek tek görüştü. Ailelerin Ramazan ayını kutlayan Vali Nurtaç Arslan, aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Katılımcılar, okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından ise Ramazan ayının ilk iftarını açtı.

rogramda konuşan Vali Arslan, kurulan sofranın bir vefa ve minnet göstergesi olduğunu vurgulayarak, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde milletin huzur içinde yaşadığını belirtti. Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu dile getiren Arslan, şehit ailelerinin baş tacı, gazilerin ise milletin yaşayan şeref madalyaları olduğunu da sözlerine ekledi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Bartın, İftar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da ilk iftar sofrası şehit aileleri ve gaziler için kuruldu - Son Dakika

10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

06:36
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
Tarihi zirvede söylediklerine bakın: Genç ve yakışıklı erkeklerden...
06:26
Hatay’da korkutan deprem Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Hatay'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
04:51
Tahran’dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
Tahran'dan beklenmedik savaş hamlesi: Sonuçları felaket olacak
00:56
İçişleri Bakanlığı’na kritik atama İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
İçişleri Bakanlığı'na kritik atama! İlk türbanlı vali bakan yardımcısı oldu
00:29
Gece yarısı çok sayıda atama İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
Gece yarısı çok sayıda atama! İki bakanlıkta 7 bakan yardımcısı değişti
21:00
Kana doymuyor Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Kana doymuyor! Verdiği talimat dünyayı hayli tedirgin edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 06:59:31. #7.11#
SON DAKİKA: Bartın'da ilk iftar sofrası şehit aileleri ve gaziler için kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.