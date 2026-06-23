Bartın'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

23.06.2026 19:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yaz aylarında orman yangınlarını önlemek için Bartın'da orman girişler 1 Temmuz-30 Eylül yasaklandı.

Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenen Bartın'da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Zonguldak Orman bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Bartın'da de bazı tedbirler alındı. Bartın ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 1 Temmuz 2026-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı. Karar anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsıyor. Mesire ve piknik yerleri ile Orman Parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Orman Parkları haricinde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak. Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacak" denildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Orman Yangınları, Yerel Yönetim, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güvenlik, Bartın, Eylül, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devasa bloklar Faroz Limanı’na dizildi, görenler Çin Seddi’ne benzetti Devasa bloklar Faroz Limanı'na dizildi, görenler Çin Seddi'ne benzetti
Asrın felaketinde ’öldü’ ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi Asrın felaketinde 'öldü' ama yaşıyor: Hayatını deprem değil isim karışıklığı değiştirdi
Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı Ünye Kalesi Ziyarete Açıldı
İran, Hamaney’in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek İran, Hamaney'in cenaze töreni sebebiyle 4-9 Temmuz tarihleri arasında uçuş kısıtlamasına gidecek
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile 9 kişi tutuklandı
Hakan Çalhanoğlu’nun eşinden tepki çeken paylaşım Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden tepki çeken paylaşım

20:21
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı
20:11
Messi’nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti
19:56
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti
19:15
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
17:59
Putin’den “Barış görüşmelerine hazırız“ mesajı İstanbul vurgusu yaptı
Putin'den "Barış görüşmelerine hazırız" mesajı! İstanbul vurgusu yaptı
17:52
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı’dan üzen haber
İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 20:32:44. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.