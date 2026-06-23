Bartın'da Ormanlık Alanlara Giriş Yasaklandı

Hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması beklenen Bartın'da Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

Zonguldak Orman bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte meydana gelebilecek orman yangınlarının önlenmesi için birçok şehirde olduğu gibi Bartın'da de bazı tedbirler alındı. Bartın ili Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun aldığı karar gereği 1 Temmuz 2026-30 Eylül 2026 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişler ve her türlü sosyal ve sportif amaçlı etkinlikler yasaklandı. Karar anız yakmayı, bahçe temizliğinde ateş yakmayı, ormanlık alanlara yakın yerlerde havai fişek ve dilek balonu kullanmayı da kapsıyor. Mesire ve piknik yerleri ile Orman Parkı olarak tabir edilen yerler ise vatandaşların kullanımına açık olacak. Orman Parkları haricinde ateş yakılamayacak. Karardan, ormancılık üretim işlerinde çalışanlar ile ikameti gereği orman mahallerinde yaşayanlar muaf tutulacak. Ormanlık alanlara girişlerin yasaklanması kararının uygulanmasından orman teşkilatı, bütün kolluk kuvvetleri ve köy muhtarları sorumlu olacak" denildi. - BARTIN