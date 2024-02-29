Bartın\'da parmağı kopan kişi ambulans helikopterle Ankara\'ya yetiştirildi

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Bartın'da parmağı kopan bir kişi, ambulans helikopterle Ankara'ya yetiştirildi

Bartın'da geçirdiği kaza sonucu parmağından yaralanan 65 yaşındaki T.D., Bartın Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. Yapılan ilk müdahale ve tespitlerin ardından şahsın parmağında kısmi kopma tespit edildi. Parmağın dikilmesi için Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen T.D'nin vakit kaybetmeden hastaneye yetiştirilmesi için Sağlık Bakanlığı devreye girdi.

Kopan parmağının 5-6 saat içerisinde yerine dikilebilmesi için T.D., ambulans helikopter ile Bartın'dan alınarak, Ankara'ya götürüldü. T.D.'nin Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan tetkik ve müdahalenin ardından ameliyata alınacağı öğrenildi.

Öte yandan T.D.'nin bağ, bahçe işleri uğraşırken parmağından yaralandığı belirtildi. - BARTIN