Bartın'da Polis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bartın'da Polis Aracı Kaza Yaptı

Bartın\'da Polis Aracı Kaza Yaptı
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Bartın'da görevden dönen iki polis memuru, otomobille çarpışarak yaralandı. Durumları iyi.

Bartın'da görevden dönen koruma polislerini taşıyan araç otomobille çarpıştı. Kazada 2 polis yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi Aladağ Caddesi'nde, Asma Köprü'den Valilik Konağı istikametine seyir eden polis memuru A.D idaresindeki 74 BT 248 plakalı araç ile, Stadyum sokaktan çıkan İ.A yönetimindeki 34 HDF 274 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Bartın Emniyet Müdürlüğü'nde koruma polisi olarak görev yapan Komiser M.Y ve sürücü A.D. yaralandı. Yaralı polisler ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansırken, polislerin görev dönüşü evlerine giderken kazanın meydana geldiği kaydedildi.

Kazanın ardından Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, hastaneye gelerek yaralı polisleri ziyaret etti. Yaralı komiser ve polis memurunun sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Polis, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın'da Polis Aracı Kaza Yaptı - Son Dakika

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