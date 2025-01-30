Bartın'da Sahte Raporlu Dolandırıcılık - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bartın'da Sahte Raporlu Dolandırıcılık

Bartın\'da Sahte Raporlu Dolandırıcılık

Sahte rapor soruşturmasında gözaltına alınan İ.A'nın sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.

30.01.2025 18:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'da sahte rapor soruşturmasında gözaltına alınan 17 kişiden İ.A'nın sosyal medya hesabında reklam yaptığı ortaya çıktı. İ.A.'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yaşı beklemeden emeklilik, icralık olanlara kredi ve nakit desteği gibi vaatlerde bulunduğu belirlendi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan 17 kişiden İ.A.'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar dikkat çekti. İ.A.'nın kendi sosyal medya hesabında farklı isimlerdeki iki finans şirketi adıyla reklam paylaşımları yer aldı. Paylaşımlarda icralık olanlara bile kredi garantisi sunulurken, dolandırıcılara da itibar etmemeleri konusında uyarıların yer alması dikkat çekti. Sosyal medya aracılığıyla yapılan bir reklamda, "Maaşı boşta olanlara, icralık emekliye yüzde 100 kredi. İcralik ve hacizlik emekliler arayın. Kronik rahatsızlıklarınız var ise; emeklilikte yaşı beklemenize gerek yok. Yaşınızda alacağınız maaşın fazlasıyla vergi indiriminden yararlanarak emekli olabilirsiniz. 3600 gün SGK-Bağ-Kur gününüz varsa böyle bir hakkınız var. (Malulen değil). Şeker, tansiyon, kalp, astım, kilo fazlalığı, bel ve boyun fıtığı, böbrek rahatsızlığı, nefes darlığı, uyku apnesi gibi" ifadeler yer alırken, bir başka reklam paylaşımında ise, "Emeklilere aynı gün nakit destek kredi. Emeklilere müjde. Maaşından eline kuruş dahi kalmayan, kredi limiti dolu olup kredi çekemeyen emekliler ve dul yetim maaşı alanlara aynı gün 5 bin ile 20 bin arası nakit imkanı. Kesinlikle ön ödeme talep etmiyoruz. Edenlere de itibar etmeyiniz. İcralık ve hacizlik emekliler arayın" ifadeleri dikkat çekti.

Dolandırıcılar konusunda uyarıda bulunarak güven telkin eden paylaşımlardan birinde ise, "İcralik emekliye maaştan muafakatla, altın, telefon ve kömür. Nakit ihtiyacınızı ayni gün çözüyoruz. Ön ödeme isteyen dolandırıcılara inanmayın" ifadeleri kullanıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler nezdinde nüfuz sahibi oldukları görünümü vererek usulsüz sağlık raporları ile emeklilik işlemleri gerçekleştirdikleri, sahte sağlık raporları temin ederek ÖTV indiriminden faydalandıkları, işe yerleştirme vaadiyle haksız menfaat sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan İ.A'nın da aralarında bulunduğu 17 kişinin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" iddisı ie savcılıktaki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Sosyal Medya, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Sahte Raporlu Dolandırıcılık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:59 Trump’tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz
00:55 Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa’ya veda etti Temsilcilerimizden Galatasaray ve Fenerbahçe turladı, Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
23:50 Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı Akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör gözaltına alındı
21:05 İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın İstanbul ve çevresinde korkutan gelişme: Mecbur olmadıkça camları açmayın
20:51 Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf hayatını kaybetti
09:26 Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi Yıldız futbolcunun antrenörü bombayı gece yarısı patlattı: Onu bizzat Mourinho istedi
09:23 Altın fiyatları Fed’in faiz kararıyla hareketlendi Altın fiyatları Fed'in faiz kararıyla hareketlendi
09:20 Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak
09:14 Trump, ABD’yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı
09:14 Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi Otomotiv devi Mazda 28 yıl sonra logosunu değiştirdi
09:09 Kim nasıl turlar İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
09:08 Araç sahipleri dikkat Ödemeyene haciz uygulanacak Araç sahipleri dikkat! Ödemeyene haciz uygulanacak
08:38 Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı’dan müjdeli haber İlk bebeklerini kucaklarına aldılar Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı'dan müjdeli haber! İlk bebeklerini kucaklarına aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 03:14:33. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da Sahte Raporlu Dolandırıcılık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.