Bartın\'da Şerit İhlali Kavgası: 1 Yaralı

Bartın'da sürücülerin şerit ihlali kavgasında 1 kişi yaralandı. Kavga anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İddiaya göre, Bartın Gölbucağı ışıklarda şerit ihlali gerekçesiyle otomobil sürücüsü H.N, önünde seyir eden aracın sürücüsüne sellektör ve korna çalarak durdurmak istedi. E.A. idaresindeki araç durmayarak yoluna devam ederken, bir süre sonra ise yakıt almak için benzin istasyonuna girdi. E.A'nın aracını takip eden H.N. de benzin istasyonuna geldi. Aracından inen H.N., sürücü E.A ile tartışmaya başladı. H.N., tartıştığı sürücüyü darbetti. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralı sürücünün burnunda kırık olduğu tespit edildi. E.A., darp raporunun ardından karakola giderek, H.N.'den şikayetçi olurken olayla işgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kavga anı ise saniye saniye akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. - BARTIN