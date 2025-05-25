Bartın\'da Şiddetli Fırtına Ağaçları Devirdi

Bartın'da şiddetli fırtına

Fırtınada çok sayıda ağaç devrildi.

BARTIN - Bartın'da akşam saatlerinde başlayan fırtına etkili oluyor. Fırtınada şehrin farklı bölgelerinde çok sayıda ağaç devrildi.

Bartın'da akşam saat 19: 00 sıralarında başlayan fırtına etkili oldu. Zaman zaman şiddetini arttıran fırtına nedeniyle Bartın- Zonguldak ve Bartın- Karabük karayollarında devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı. Kısa süre ulaşıma kapanan yollar ağaçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Şehrin farklı bölgelerinde de devrilen ağaçlar, mahalle yollarının kısa süreliğine kapanmasına neden oldu. Kentte park halindeki otomobilin üzerine devrilen ağaç nedeniyle bir araçta maddi hasara yol açtı. Devrilen ağaçlar nedeniyle polis, karayolları ve belediye ekipleri alarma geçti. Gelen ihbarlar üzerine kısa sürede ağaç devrilmelerine müdahale eden ekipler, kısa sürede ağaçları yollardan kaldırdı.

Devam eden fırtına nedeniyle şuana kadar herhangi bir can kaybı yada yaralanın olmadığı bildirildi.