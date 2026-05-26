Bartın'da Sokak Ortasında Kavga

Bartın'da sokak ortasında kadın ve erkek şahısın kavgasını polis ayırdı.

Bartın şehir merkezindeki en kalabalık caddelerinden olan Şadırvan Caddesi üzerinde isimleri öğrenilemeyen bir kadın ve erkek arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri kavgaya müdahale etti. Araya giren polis şahısları ayırarak sakinleştirdi. Sebebi bilinmeyen kavgaya karışan kadın ve erkeğin bir süre sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi - BARTIN