Bartın'da tıkanan logar nedeniyle merdivenler şelaleye döndü. Vatandaşları güçlükle yürümesine neden olan logar ekipler tarafından açıldı.
Bartın Kırtepe Mahallesi'nde tıkanan logar nedeniyle atık sular taştı. Yukarıçarşı'dan yalı mevkisine inen merdivenler suyla dolarken şelaleri andıran görüntüler ortaya çıktı. Merdivenlerdeki su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Merdivenlerde güçlükle yürüyen vatandaşlar, akan suyun lağım olması endişesini de taşıdı.
Ekipler kısa sürede müdahale etti
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bartın Belediyesi Zabıta ve Kanalizasyon işleri ekipleri, yaptıkları incelemede suların yağmur suyu olduğunu belirleyerek, kısa sürede müdahalede bulundu. Demir çubuk yardımıyla tıkanan logar yeniden açıldı.
Logarın açılmasının ardından taşkın sona ererken, merdivenlerdeki sular da çekilmeye başladı. - BARTIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da Tıkanan Logar Merdivenleri Şelaleye Döndürdü - Son Dakika
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