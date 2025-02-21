Bartın'da Trafik Polisi Buzlu Yolda Düdüklü ve Kürekli Mücadele

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Trafik polisinden buzlu yolda düdüklü, kürekli müdahale

BARTIN - Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Bartın'da insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı. Buzku yolda ağzında düdükle trafiği yönlendiren polis, elindeki kürekle kar temizledi.

Bartın'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla gün boyu devam etti. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyir ettiği Bartın'da buzlanma nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde trafiğin yoğunlaştığı kentte, şiddetini arttıran rüzgar ile birlikte kar yağışı zaman zaman tipiye dönüştü.

Soğuk hava ve kara rağmen cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlayan polis ekipleri, buzlanan yollarda ise eline kürek alıp, kar temizliyor. Yukarıçarşı bölgesinden ayalı mevkisine inen rampa yoldaki buzlanma nedeniyle polis ekipleri, belediye yetkililerine bilgi verdi. Bir polis memuru ise çevredeki bir esnaftan aldığı kürekle, yoldaki buzları kırarak, küreme yaptı. Trafik polisi bir taraftan da ağzında düdükle trafiği yönlendirdi.

İş makinesi ile gerçekleştirilen küreme ve tuzlamanın ardından yolda ulaşım normale dönerken, polisin duyarlı hareketi görenlerin ise takdirini kazandı.