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Bartın'da Trajik Balkon Düşmesi

Bartın\'da Trajik Balkon Düşmesi

Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar işletmeni Oğuz Karamanoğlu balkondan düşerek hayatını kaybetti.

12.12.2024 14:34
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Bartın Üniversitesi'nde Bilgisayar İşletmeni olarak çalışan 35 yaşındaki Oğuz Karamanoğlu balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Bartın'ın kuyumcular Köyü'de yaşayan Oğuz Karamanoğlu, gece 01: 30 sıralarında çıktığı evinin balkonundan yere düştü. Olay yerinde hayatını kaybede Oğuz Karamanoğlu'nun, dengesini kaybetmesi sonu yere düştüğü tahmin ediliyor.

Morga kaldırılan Karamanoğlu'nun cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin ardından defin edilmek üzere ailesine teslim edilecek.

Zonguldaklı olan Karamanoğlu'nun bir süre zonguldak Adliyesi'nde, uzun süredir de Bartın Üniversitesi'nde bilgisayar işletmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Basketbol ve hentbol sporlarına olan ilgisi ve katkılarıyla bilinen Karamanoğlu'nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanısıra üniversite camiasında da hüzne neden oldu.

Bartın Üniversitesi tarafında, resmi web sitesinde, "Başımız sağolsun" başlığıyla ayımlanan mesajda, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevli Oğuz Karamanoğlu'nun aramızdan ayrılışının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversitemize başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kozlu'da defnedilecek

Bartın'da hayatını kaybeden Oğuz Karamanoğlu için yarın Cuma namazına müteakip Zonguldak il merkezindeki Uzunmehmet camiinde kcenaze namazı kılınacağı öğrenildi. Karamanoğlu'nun zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki Askeritepe Mezarlığında defnedileceği duyırldu. - BARTIN

Kaynak: İHA

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