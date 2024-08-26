Bartın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Gözaltına Alındı

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Bartın'da jandarma ekipleri düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 6 kişiyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın merkezine bağlı Gürgenpınarı ve Güzelcehisar köyleri ile Kurucaşile ilçesi Curunlu köyünde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, onlarca kilo toz ve kubar esrar, yüzlerce kök kenevir bitkisi, çok miktarda ecstacy hap, hassas terazi, ruhsatsız silah ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - BARTIN