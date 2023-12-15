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Bartın'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Bartın'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçak sigara satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonlarda ele geçirilen kaçak sigara ve uyuşturucu madde ile ilgili şüphelileri adli makamlara sevk etti.

Bartın\'da Uyuşturucu ve Kaçak Sigara Operasyonu
15.12.2023 - 15:22,
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Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonla uyuşturucu ve kaçak sigara satıcılarına göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ş.N isimli şahsın iş yerine yaptıkları operasyonda 472 paket satışı yasak olan kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinde A.Z isimli şahsın iş yerinde uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda ise 4 gram esrar, 3 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Her iki ayrı olayın şüphelileri alınan ifadelerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA
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