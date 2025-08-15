Bartın\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Bartın'ın Amasra ilçesine bağlı Ahatlar mevkii ile İnkumu yolu üzerinde çıkan yangınlara müdahale sürerken, Bartın il merkezine bağlı Ağdacı Mahallesinde de başka bir yangın çıktı.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü yerleşkesi yakınlarında meydana gelen yangında alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek, bir anda ormanlık alana sıçradı. İhbarın ardından bölgeye Bartın Belediyesi ve İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü arozözleri sevk edildi. Yangın bölgesine yakın evleri de tehdit eden yangın olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. - BARTIN