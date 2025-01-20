Bartın'daki Maden Faciasının Davasında 11. Duruşma Gerçekleşiyor - Son Dakika
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Bartın'daki Maden Faciasının Davasında 11. Duruşma Gerçekleşiyor

Bartın\'daki Maden Faciasının Davasında 11. Duruşma Gerçekleşiyor

Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Faciası'nın 11. duruşması bugün Bartın Adliyesi'nde yapılıyor. Duruşmada 4'ü tutuklu 23 sanık yargılanıyor. Dava öncesinde madenci aileleri ve sendikacılar basın açıklaması düzenledi.

20.01.2025 10:23  Güncelleme: 10:27
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Bartın'da 43 madencinin hayatını kaybettiği Amasra Maden Faciasının 11. Duruşması bugün yapılıyor.

Bartın Adliyesi koridorunda oluşturulan özel salonda gerçekleşen duruşmada 4'ü tutuklu 23 kişi yargılanıyor. Polisin geniş güvenlik tedbiri aldığı dava öncesi CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, madenci aileleri ve sendikacılarla birlikte basın açıklaması yaptı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır'ın da katıldığı açıklamada Bankoğlu, maden kazasının sorumluların hesap vereceğini ifade etti.

Sanıklar ve avukatlarının da katıldığı davayı izlemeye gelenler geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye girdi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen önceki duruşmada savcılığın mahkemeye sunduğu mütalaa okunurken, savcılık tarafından 36 sayfa olarak hazırlanan mütalaada, tutuklu sanıklar Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ile İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu'nun kusurlu olduğu belirtilmiş, savcı, 4 tutuklu sanık hakkında 43 kez 'Muhtemel kast ile öldürme' ve yaralı kurtulan 9 işçiden 4'ünün yaşamları tehlikeye girecek şekilde yaralanmaları sebebiyle 4 kez 'Muhtemel kast ile yaralama' suçlarından ayrı ayrı 1123'er yıla kadar hapis cezası istemişti. Diğer 19 tutuksuz sanık hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istenen davada Savcılığın mütalaasına karşı müşteki ve sanık avukatları ile sanıkların tamamı, savunma için ek süre istemişti.

Bugün davada ise sanıkların savunmalarını yapması bekleniyor. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'daki Maden Faciasının Davasında 11. Duruşma Gerçekleşiyor - Son Dakika

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