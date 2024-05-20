Bartın Üniversitesi Öğrencisi Kız Yurdunda Ölü Bulundu

Bartın'da bir üniversite öğrenci, kaldığı kız öğrenci yurdundaki odasında ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre Bartın Üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören İ.E. İsimli kız öğrenci, sabah odasında hareketsiz bir şekilde bulundu
Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, kız öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni henüz bilinmeyen genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı - BARTIN
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