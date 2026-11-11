Bartın Uzunöz'de kedilerin devirdiği soba yangın çıkardı, ev sahibi kedileri kurtardı - Son Dakika
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Bartın Uzunöz'de kedilerin devirdiği soba yangın çıkardı, ev sahibi kedileri kurtardı

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Bartın Uzunöz\'de kedilerin devirdiği soba yangın çıkardı, ev sahibi kedileri kurtardı
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Bartın Uzunöz\'de kedilerin devirdiği soba yangın çıkardı, ev sahibi kedileri kurtardı
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Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evde kedilerin devirdiği elektrikli sobanın halıyı tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelirken, ev sahibi kedileri kurtardı ama eşyaları kül oldu.

Bartın'ın Uzunöz köyünde 2 katlı evde kedinin elektrikli sobayı devirmesi sonucu yangın çıktı. Ev sahibi, içerideki kedileri alevlerden kurtarırken, eşyalarının kül olmasını engelleyemedi.

Edinilen bilgiye göre, Uzunöz köyünde Erdem Çağlayan'a ait 2 katlı betonarme binada çıkan yangın kısa sürede binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, içindeki eşyalar da kül oldu.

Yangının evdeki kedilerin devirdiği elektrikli sobanın halıyı tutuşturması sonucu çıktığı öğrenildi. Yangını fark eden Erdem Çağlayan'ın içerideki kedileri yanmaktan kurtardığı, eşyalarının küle dönüşmesini ise engelleyemediği belirtildi.

Kaynak: İHA
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