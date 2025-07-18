Bartın ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Bartın ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

Bartın ve İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı
18.07.2025 22:27
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Bartın ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Bartın ve İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı. Rekor düzeyde ekstasy hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınanlardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalıbaşlatılan projeli çalışma kapsamında yapılan toplam 53,69 gram Metamfetamin maddesi 12,91 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.

Çalışmalar derinleştiren ekipler, Bartın ve İstanbul'da bulunan 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Bartın İl merkezinde 2, Bartın Kozcağız Beldesinde 6 ve İstanbul Esenlet ilçesinde 1 kişi olmak üzere toplam 10 kişi gözaltına alındı.

Rekor seviyede eksatsy ele geçirildi

Yapılan ikamet aramalarında ise 4 bin 659 adet ekstasy hap, 4 adet hassas terazi, 3,38 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 7 adet 9x19 mm, 9 adeti 7x65 mm olan toplam 16 adet fişek ele geçirildi. Ele geçirilen 4 bin 659 adet ekstasy uyuşturucu hap ise, Bartın tarihinde bir operasyonda ele geçirilmiş en fazla miktardaki ekstasy hap oldu.

Gözaltına alınan 10 kişi, Emniyet Müdürlüğü'nündeki işlemleri tamamlanarak önce hastaneye ardından ise Bartın Adliyesi'ne sevk edildi.

8 kişi tutuklandı

Savcılığa çıkartılan 10 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın ve İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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