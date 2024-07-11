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Baş döndüren eğlence cezasız kalmadı

Drift atarak eğlenen iki sürücüye toplamda 87 bin TL para cezası kesildi

SİVAS - Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin başarılı operasyonu sonucu, şehir merkezinde drift yaparak vatandaşların huzurunu bozan sürücülere toplamda 87 bin lira idari para cezası kesildi.

Şehit Bahattin Ertunhan Caddesi üzerinde drift yaptığı tespit edilen bir sürücüye, 32 bin 233 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Ata Sanayi içerisinde drift yapan başka bir sürücü ise, daha önce de benzer bir suç işlediği için ehliyetine kalıcı olarak el konulmasının yanı sıra, 54 bin 791 TL para cezasına çarptırıldı.

Bu tür olumsuz davranışlarda bulunan sürücülere yönelik denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.