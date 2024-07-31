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Başakşehir'de askeri bölgeye ait otluk alandaki yangına İBB'ye bağlı peyzaj sulama ekibi müdahale etti

İSTANBUL - Başakşehir'de bulunan askeri alanda yangın çıktı. Yangına, o esnada bölgede görev yapan İBB'ye bağlı peyzaj sulama ekibi müdahalede bulunarak büyümesini önledi.

Olay saat 11.00 sıralarında Başakşehir'de bulunan askeri alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre askeri alanda bulunan kurumuş otlar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Rüzgarın etkisi ile yanan otlar geniş bir alana yayıldı. Çıkan yangını ilk olarak bölgede ağaç ve peyzaj sulama çalışması yapan İBB'ye bağlı ekipler fark etti. Hemen olay yerine giderek alevlere müdahale eden ekipler, yangının büyümesini önlerken bir yandan da durumu itfaiye ekiplerine bildirdiler. İhbar üzerine olay itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarında ekipler yangına hem dışarıdan hem de askeri alanın içinden müdahale etti. Askeri bölgedeki otluk alanda çıkan yangın rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılırken alevler yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi. Olay anı ise kameraya yansıdı. Görüntülerde, otluk alanın alevli suretle yandığı ve peyzaj sulama ile itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettikleri anlar yer aldı.

"Eğer yerinde müdahale etmeseydik bu askeriyede bayağı bir alan yanardı"

Alevleri görünce yangına müdahale ettiklerini söyleyen İBB çalışanı Vural Çelik, " İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yeşil alan sulaması yapıyoruz. Biraz ileride olan ağaç sulama bölgemiz var. Orada ağaç sulama yaparken otluk alanda alevlerin çıktığını fark ettik. Hemen arkadaşlarla buraya intikal ettik hızlı bir şekilde. Yangına müdahale ettik. Müdahale sırasında arkadaşlarımız durumu itfaiyeye bildirdiler. Burası çok büyük bir alan ve otlar kurumuş. Eğer yerinde müdahale etmeseydik bu askeriyede bayağı bir alan yanardı. Muhtemelen de sigara izmaritinden kaynaklı. Yoldan geçen bir vatandaş muhtemelen, onun üstünde duruluyor sigara izmaritinden dolayı. Şu anda yangını söndürdük hep beraber itfaiye ekipleriyle ve su desteği veriyoruz" dedi.