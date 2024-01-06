Başakşehir'de feci kazada ortalık savaş alanına döndü: 3 ölü, 1 yaralı

İSTANBUL - Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ters istikamete geçerek seyir halindeki otomobile çarptı. Yaşanan kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, saat 19.30 saatlerinde Başakşehir Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Arnavutköy istikametine seyir halindeki 34 UB 7161 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ters istikamete geçerek 34 HRZ 561 plakalı araca çarptı. Çarpmanın ardından bariyere vurarak duran otomobil hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan vatandaşları yaptığı çalışmanın ardından çıkarırken bulvar üzerinde trafik durdu. Kazaya karışan iki araçta bulunan Enes Durukan ve Mehmet Bülbül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Muhammed Bülbül'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sudenaz Bülbül'ün ise tedavisi devam ediyor. Olay sonrası kaza yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile götürülürken yol, görevliler tarafından temizlenerek trafiğe açıldı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları sürüyor.