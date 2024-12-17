Başakşehir'de IETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü - Son Dakika
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Başakşehir'de IETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü

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Başakşehir'de İETT otobüsü kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı, Ömer Ersin hayatını kaybetti.

17.12.2024 16:24
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Başakşehir'de İETT otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı. Kaza da Ömer Ersin hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Yazıcı direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Ömer Ersin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, Ali Tiyek'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise otobüs şoförü Hidayet Yazıcı'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Adamların kaldırımda yürüme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de IETT Otobüsü Kaza Yaptı: 1 Ölü - Son Dakika

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