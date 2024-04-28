Başakşehir'de 950 bin TL'lik tekstil malzemeleri çalındı

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Başakşehir'de bir kamyonetin kasasındaki 950 bin TL'lik tekstil malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Başakşehir Şahintepe Aşık Veysel Caddesi üzerinde park halinde olan bir kamyonete sabah 05.00 sıralarında gelen 3 kişi kamyonetin kasasını açarak içerisinde bulunan yaklaşık 950 bin TL'lik tekstil ve ayakkabı malzemelerini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde şahısların kasayı açtıktan sonra içerideki kolileri elden ele taşıyarak çaldığı ve kendi araçlarına yüklediği görüldü. Polise yapılan ihbar üzerine ekipler çalışma başlattı. - İSTANBUL