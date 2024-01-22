Başakşehir\'de Mahsur Kalan Kedi Komik Kurtarma Operasyonuyla Kurtarıldı

Başakşehir'de bir dairenin cam kenarında mahsur kalan kedi mahalle sakinleri tarafından kurtarılmak istenildi. Uzun bir fırçayla kediyi gerdikleri battaniyeye düşürmeye çalışan mahalle sakinlerinin güldüren kurtarma operasyonu böyle görüntülendi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Şehit Polis Erdem Özçelik Sokakta bir kedi, binanın birinci katındaki dairenin cam pervazında mahsur kaldı. Daire sakinleri o esnada evde olmayınca mahalleli kediyi kurtarmak için ilginç bir yola başvurdu. Uzun bir fırça ile kediyi gerdikleri battaniyeye düşürmeye çalışan mahallelinin komik kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL